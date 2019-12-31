"Ну, приколистка": Леся Никитюк приготовила оливье и насмешила Сеть
Телеведущая передразнила известного турецкого повара, ставшего интерент-мэмом.
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Популярная телеведущая Леся Никитюк снова развеселила подписчиков своей публикацией. В Инстаграм знаменитость выложила видео-пародию на известного в Сети турецкого повара Нусрета Гёкче. В кадре Леся на кухне около наряженной елки эффектно - в стиле турецкого повара - нарезает оливье.
Оливье от Леси Нусретовны😛Happy New Year 2020❤️❤️❤️, - подписала ведущая.
Подписчики Леси забросали публикацию смеющимися смайлами, а телеведущую назвали “приколисткой“.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк оторвалась на новогоднем корпоративе.
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