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Возлюбленную Энрике Иглесиаса заподозрили в беременности - фото

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Анна Курникова продемонстрировала округлившийся животик.
Возлюбленную Энрике Иглесиаса заподозрили в беременности - фото
Возлюбленную Энрике Иглесиаса заподозрили в беременности - фото
instagram.com/annakournikova

Новый выход возлюбленной испанского певца Энрике Иглесиаса, российской теннисистки и модели Анны Курниковой спровоцировал слухи о ее второй беременности.

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Так, недавно знаменитость засняли папарацци во время прогулки по Майами. 38-летняя Курникова была одета в серую футболку, черные лосины, черные ботинки и в длинную спортивную кофту, под которой Анна пыталась спрятать округлившийся животик.

Отметим, что Иглесиас и Курникова состоят в отношениях уже 18 лет. Пара воспытивает двух детей - 2-летних близнецов Николаса и Люси.

Напомним, ранее Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом.

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Теги: Энрике Иглесиас, Анна Курникова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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