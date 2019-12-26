Возлюбленную Энрике Иглесиаса заподозрили в беременности - фото

Анна Курникова продемонстрировала округлившийся животик.

Новый выход возлюбленной испанского певца Энрике Иглесиаса, российской теннисистки и модели Анны Курниковой спровоцировал слухи о ее второй беременности.

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Так, недавно знаменитость засняли папарацци во время прогулки по Майами. 38-летняя Курникова была одета в серую футболку, черные лосины, черные ботинки и в длинную спортивную кофту, под которой Анна пыталась спрятать округлившийся животик.

Отметим, что Иглесиас и Курникова состоят в отношениях уже 18 лет. Пара воспытивает двух детей - 2-летних близнецов Николаса и Люси.

Напомним, ранее Анна Курникова подогрела слухи о тайной свадьбе с Энрике Иглесиасом.

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