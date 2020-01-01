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С шампанским и оливье: Комаров с супругой встречают Новый год в теплых странах

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Александра Кучеренко показала фото с мужем из Сингапура .

С шампанским и оливье: Комаров с супругой встречают Новый год в теплых странах
С шампанским и оливье: Комаров с супругой встречают Новый год в теплых странах
instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова - модель и телеведущая Александра Кучеренко - показала, как встречает с мужем Новый год. В Инстаграм девушка добавила фото из Сингапура. Они с Дмитрием позируют в футболках и шортах. На подносе у пары стоят бокалы с игристым, а в руках у Комарова - тарелка с салатом “Оливье“.

Впервые встречаю Новый Год с мужем @komarovmir , впервые в Сингапуре и впервые нарезаю оливье прямо на пляже😄 Друзья, с Наступающим 2020 вас! Встречайте его с самыми любимыми, близкими и дорогими❤️ Счастья, радости, успехов и невероятных эмоций в новом году! Пусть все мечты сбываются🌠, - написала Саша.

Скриншот

Ранее мы писали, что Марина Боржемская рассказала, что поставит на новогодний стол. 

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, Новый год, оливье
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Источник: IVONA bigmir)net

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