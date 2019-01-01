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Вот это форма: Ратаковски покорила Сеть фото в кружевном белье

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Подписчики тут же захотели себе похожий бюстгальтер .

Вот это форма: Ратаковски покорила Сеть фото в кружевном белье
Вот это форма: Ратаковски покорила Сеть фото в кружевном белье
instagram.com/emrata

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Супермодель Эмили Ратаковски, которая обожает демонстрировать откровенные образы и даже периодически обнажаться на публике, поразила подписчиков новым фото в белье. В Инстаграм знаменитость добавила селфи в одном кружевном бюстгальтере. Грудь знаменитости кажется больше обычного, на что сразу обратили внимание подписчики. Они тут же засыпали фото комментариями, что хотят такой же комплект. Помнится, Эмили создавала свой бренд одежды, который специализировался на купальниках. Если девушка таким образом прорекламировала свою новую продукцию - то она, однозначно, будет иметь успех. 

Скриншот

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски снялась обнаженной на пляже. 

 

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Теги: Эмили Ратаковски, фото в белье, грудь
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Источник: IVONA bigmir)net

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