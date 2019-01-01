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Мои любимые девочки: Синеволосая MARUV удивила "домашним" образом

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Артистка показала уютное фото с домашними любимцами .

Мои любимые девочки: Синеволосая MARUV удивила
Мои любимые девочки: Синеволосая MARUV удивила "домашним" образом
instagram.com/maruvofficial/

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Пока звезды шоу-биза выставляют в соцсети снимки в нарядных платьях под праздничными елками, певица Анна Корсун (MARUV), порадовала поклонников "домашним" фото. Артистка добавила в Инстаграм снимок, на котором позирует, сидя на диване в спортивках и футболке. Ярко-синие волосы звезды - гладко причесаны, но не уложены. На коленях Анна держит троих маленьких собачек.

Я и мои любимые девочки, - подписала MARUV.

скриншот

Подписчики оставили множество комментариев к фото, назвав Аню "милахой" и похвалив за такую нежность к животным. 

Ранее мы писали, что Алина Гросу похвасталась яркой новогодней фотосессией. 

 

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Теги: MARUV, собаки, животные
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Источник: IVONA bigmir)net

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