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Елена-Кристина Лебедь поделилась солнечным фото с бойфрендом-политиком

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Звезда “Аферистов в Сетях“ запостила новое фото с отпуска.
Елена-Кристина Лебедь поделилась солнечным фото с бойфрендом-политиком
Елена-Кристина Лебедь поделилась солнечным фото с бойфрендом-политиком
instagram.com/elena_kristina_lebed

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь опубликовала новую фотографию с отдыха, где она позирует со своим возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

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Так, на официальной странице Лебедь в Инстаграм появился солнечный кадр, на котором влюбленные на фоне моря. На снимке Павел одет в белую футболку, красные штаны и белые кроссовки. Он нежно обнимает сзади Елену-Кристину, которая запечатлена в светлой футболке, синей юбке, кедах и темных очках. Где именно отдыхают Розенко и Лебедь пока не сообщается.

“А просто ХО-РО-ШО! Свято наближається“, - подписала теплое фото ведущая. 

Скриншот

Ранее мы писали, что Квиткова и Добрынин повторили образы из фильма “Мистер и миссис Смит“.

 

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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