Елена-Кристина Лебедь поделилась солнечным фото с бойфрендом-политиком

Звезда “Аферистов в Сетях“ запостила новое фото с отпуска.

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь опубликовала новую фотографию с отдыха, где она позирует со своим возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

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Так, на официальной странице Лебедь в Инстаграм появился солнечный кадр, на котором влюбленные на фоне моря. На снимке Павел одет в белую футболку, красные штаны и белые кроссовки. Он нежно обнимает сзади Елену-Кристину, которая запечатлена в светлой футболке, синей юбке, кедах и темных очках. Где именно отдыхают Розенко и Лебедь пока не сообщается.

“А просто ХО-РО-ШО! Свято наближається“, - подписала теплое фото ведущая.

Скриншот

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