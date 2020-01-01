Уснула в мусоре: Alyona Alyona удивила новым фото

Рэперша Alyona Alyona посвятила в соцсети пост теме загрязнения окружающей среды.

Знаменитая украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) удивила подписчиков новой публикацией. Звезда посвятила пост теме защите окружающей среды.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок, где она лежит на кровати в окружении использованных салфеток, пакетов и грязных стаканчиков от кофе.

В описании к фото Alyona Alyona напомнила всем пользователям Сети, что наш дом – это вся Земля. Певица призвала всех заботиться о всех местах, где проводим время.

“У народi кажуть: не плюй у криницю, з якої п'єш водицю! ⠀I всi ми бережемо своє “вiдро води“ вдома, але “криницi“ на вулицях стають все занедбанiшими. Наш дiм - це не тiльки наша оселя, а й земля, яка нас годує. I якщо ми не смiтимо там, де живемо, то давайте дбати про всi мiсця, де проводимо час“, - написала рэперша.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Аlyona Alyona показала, как выглядела до популярности.

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