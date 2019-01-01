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Племянница принцессы Дианы показала детское фото в честь своего 29-летия

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Китти Спенсер показала, как выглядела в детстве.
Племянница принцессы Дианы показала детское фото в честь своего 29-летия
Племянница принцессы Дианы показала детское фото в честь своего 29-летия
instagram.com/kitty.spencer

В субботу, 28 декабря, британская модель и племянница принцессы Дианы Китти Спенсер Китти Спенсер отметила 29-й день рождения. По случаю праздника именинница запостила свое детское фото.

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Так, на официальной странице Спенсер в Instagram появился архивный снимок, где маленькая Китти позирует в нежно-розовом платье с бантами. Девочка сидит за праздничным столом с куклами Барби.

“29. Спасибо за такие милые и добрые поздравления с сегодняшним днем. Я не могла и попросить лучшего дня в окружении людей, которых я люблю. Спасибо всем, кто сделал этот особенный день рождения, который я запомню (хотя эта вечеринка Барби тоже круто выглядела!)“, - написала Китти Спенсер.

Скриншот

Напомним, ранее племянница принцессы Дианы снялась для известного глянца.

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Теги: принцесса Диана, Китти Спенсер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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