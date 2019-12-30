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51-летняя Надежда Матвеева показала фото в купальнике

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Ведущая шоу "Все буде добре" продемонстрировала фигуру в купальнике.
51-летняя Надежда Матвеева показала фото в купальнике
51-летняя Надежда Матвеева показала фото в купальнике
instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Популярная украинская ведущая, звезда программы “Все буде добре“ и участница “Танцев со звездами 2019“ Надежда Матвеева поделилась с подписчиками пикантным фото с отдыха.

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Сейчас знаменитость проводит отпуск на китайском острове Хайнань и даже успела позагорать на пляже Yalong Bay Beach.  Так, на странице Матвеевой в Instagram появился снимок, где она позирует в черном купальнике в белый горошек. На фото Надежда сидит на песке под деревом. 

Скриншот

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Подписчики ведущей осыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией.  “Красотка))) хочу к тебе!)“, “Надюша, ти - вогонь“, “Наденька, Вам идёт ваше красивое тело!!!!Почаще нас им радуйте“, “Тендітна красуня! Китайцям пощастило бачити таку чарівну жінку!“, “Наденька отличного отдыха, немного загара. Вы и так красивая, наслаждайтесь такой красотой“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Елена Кравец показала, как выглядела в детстве.

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Теги: Надежда Матвеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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