Артистка добавила к аутфиту что-то среднее между короной и нимбом .

Тоже Королева ночи?: Лорак вышла на сцену в странном головном уборе instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, продолжает экспериментировать со сценическими образами. Фан-клуб артистки выставил в Инстаграм видео ее выступления, на котором Лорак появляется в необычном головном уборе, похожем на “фирменные“ кокошники украинской певицы Оли Поляковой, которыми суперблондинка дополняет сценические наряды. Под темное платье с корсетным верхом Ани Лорак надела на голову украшение, напоминающее корону.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

К слову, ранее, в далеком 2016-м, Лорак уже “копировала“ образ Поляковой, примерив кокошник. Ольга отреагировала на это шуткой в Инстаграм.

instagram.com/anilorak

Каролинка, доця, давай уже что-то свое придумай, ну стыдно же ж!? Ну, конечно, мой покруче, - написала тогда Полякова.

Ждем новых комментариев от “суперблондинки“?

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала, на что потратит деньги, заработанные в Новый год.

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