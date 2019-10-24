Тоже Королева ночи?: Лорак вышла на сцену в странном головном уборе
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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, продолжает экспериментировать со сценическими образами. Фан-клуб артистки выставил в Инстаграм видео ее выступления, на котором Лорак появляется в необычном головном уборе, похожем на “фирменные“ кокошники украинской певицы Оли Поляковой, которыми суперблондинка дополняет сценические наряды. Под темное платье с корсетным верхом Ани Лорак надела на голову украшение, напоминающее корону.
К слову, ранее, в далеком 2016-м, Лорак уже “копировала“ образ Поляковой, примерив кокошник. Ольга отреагировала на это шуткой в Инстаграм.
Каролинка, доця, давай уже что-то свое придумай, ну стыдно же ж!? Ну, конечно, мой покруче, - написала тогда Полякова.
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