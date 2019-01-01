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Жаркие: Монатик с женой засветились на кубинской вечеринке

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Супруги выставила фото с зажигательной тусовки .

Жаркие: Монатик с женой засветились на кубинской вечеринке
Жаркие: Монатик с женой засветились на кубинской вечеринке
instagram.com/irinamonatik

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Украинский певец, танцор Дмитрий Монатик засветился вместе с супругой Ириной на кубинской вечеринке в Киеве. Яркое пати артист устроил для своей команды по случаю новогодних праздников. Фото появились в Инстаграм Дмитрия и его жены. На снимках видно, что корпоратив выдался жарким. Ирина Монатик появляется в кадре в легком белом платье с открытыми плечами и необычной ярком головном уборе. У всех участников вечеринки на шее - гирлянды из цветов.

Как же нас стало много👀🙏🏽🥰! Какое счастье 🎁! Потрясающая кубинская вечеринка 💃🏻🕺🏽💕🎊🎄Happy Rhythm Year ♥️♥️♥️♥️, - написала Ирина.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Дмитрий Монатик добавил в Сеть архивное детское фото.

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Теги: новогодний корпоратив, Дмитрий Монатик, ирина демичева, жены звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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