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"Любимые фото с детства": Ольга Сумская запостила архивные снимки с сестрой

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Актриса Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями 40-летней давности.
"Любимые фото с детства": Ольга Сумская запостила архивные снимки с сестрой
"Любимые фото с детства": Ольга Сумская запостила архивные снимки с сестрой
instagram.com/olgasumska

Украинская ведущая, актриса театра и кино Ольга Сумская очаровала поклонников архивными фотографиями. Звезда поделилась детскими снимками из 70-х годов.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала три черно-белых кадры. На первом фото маленькая Ольга с белым бантом на голове позирует возле новогодней елки в компании своей старшей сестры, актрисы Натальи Сумской. Еще на двух снимках Ольга позирует в костюме Снежинки.

В описании к фотографиям Сумская рассказала, что сохранила этот костюм на память. А также призналась, что в детстве часто получала роль лисички.

“Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією! Запоріжжя,70ті роки..Костюм сніжинки шили у театрі ім. Щорса (тепер В.Магара)! Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту! Частенько грала лисичку в садку,а діда Мороза іноді грав навіть мій тато!Ото було щастя!“, - поделилась воспоминаниями Ольга Сумская.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее Ольга Сумская показала, как в юности выглядела ее старшая сестра Наталья.

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Теги: Ольга Сумская, Наталья Сумская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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