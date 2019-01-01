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Семейный праздник: Внучка Ротару показала фото с родителями, бабушкой и братом

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Соня Евдокименко трогательно поздравила родителей с 26 годовщиной свадьбы .

Семейный праздник: Внучка Ротару показала фото с родителями, бабушкой и братом
Семейный праздник: Внучка Ротару показала фото с родителями, бабушкой и братом
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару, модель и начинающая певица 18-летняя Соня Евдокименко, которая учится и живет в США, прилетела на родину, чтобы поздравить родителей с годовщиной свадьбы. Фото девушка выставила в Инстаграм. На нем Соня позирует со всеми близкими - отцом Русланом и матерью Светланой, а также со звездной бабушкой Софией. Рядом с девушкой на фото сидит ее брат Анатолий. Семья позирует на фоне наряженной елки и белого рояля.

Будьте благодарны за каждый день, который вы проводите с людьми, которых любите. ❤️ С юбилеем моих любимых родителей. 26 лет и дальше. Люблю вас - написала Соня.

Скриншот

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко показала рождественское фото у елки. 

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Теги: София Ротару, Соня Евдокименко, праздники
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Источник: IVONA bigmir)net

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