"До оливье": Жена Дмитрия Комарова похвасталась стройной фигурой

Александра Кучеренко поделилась снимком из фитнес-клуба.

Украинская модель, ведущая, танцовщица, обладательница титула “Мисс Украина 2016“ и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию из фитнес-клуба. На снимке Александра одета в короткий топ и обтягивающие лосины цвета хаки а также в белых кроссовках. В описании к кадру Кучеренко в шутку написала, что он сделан до оливье.

“28.12.2019. Фото. До. Оливье))“, - подписала модель.

Скриншот

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Поклонники Александры осыпали ее комплиментами в комментариях под фото. “У вас ідеальна фігура!“, “Сразу видно здоровый организм)“, “Така гарненька!!!“, “Вообще не видно, что ты кушаешь хоть что-то)))“, “Дуже гарно виглядаєте“, “Вы прекрасно выглядите! И я не думаю, что что-то в Вас изменится за тарелочку оливье)“, “Красотулечка“, “У вас отличная фигура“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали декор своего дома.

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