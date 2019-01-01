Как Елена Кравец выглядела в детстве: Архивное фото

Елена Кравец показала детское фото, где она позирует в костюме Снежинки.

Известная украинская комическая актриса, звезда “Студии Квартал-95“ Елена Кравец поделилась с подписчиками архивным фото. Артистка показала, как выглядела в детстве.

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Так, на своей странице в Instagram Елена опубликовала коллаж с двух кадров. На первом современном снимке знаменитость позирует в белом платье с оголенными плечами. А на втором детском фото она запечатлена в костюме Снежинки.

В описании к публикации Кравец рассказала, что трижды играла Снегурочку на утренниках в детском саду. Но когда ее волосы потемнели, ее “понизили“ до Снежинки.

“Пам’ятаю, три роки поспіль була Снігурочкою в садочку, а потім раптом потемніло волосся і мене “понизили“ до Сніжинки..))“, - поделилась Елена Кравец.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Елена Кравец засветилась в компании известного боксера.

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