Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась перед камерой: фото

Фолловеры модели в шоке.

Пышнотелая модель Эшли Грэм вот-вот собирается родить, но даже беременность не мешает красотке позировать перед камерами в неглиже. На этот раз снимок plus-size звезды вызвал бурю противоречивых отзывов в сети.

Читай также: Лобода похвасталась фигурой на фото с дочерью

Эшли Грэм поделилась в своем Инстаграм новой фотографией, автором которой стала фотограф Касс Берд. На ней Эмили предстала полностью обнаженной, став на колени и сильно выгнувшись назад.

instagram.com/ashleygraham/

Черно-белая ню-фотография вызвала неоднозначную реакцию в сетях. Знаменитые коллеги будущей мамы были в восторге от кадра и оставили под фото свои позитивные “эмодзи“, а вот другие поклонники Эшли остались недовольны фотографией.

“Худшая картина, которую я когда-либо видел“

“Почему все думают, что они должны все показывать“

“Куда движется мир“ – пишут комментаторы.

Недавно Эшли Грэм призналась, сколько “набрала“ во время беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​