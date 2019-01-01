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Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась перед камерой: фото

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Фолловеры модели в шоке.
Эщли Грэм
Эщли Грэм
instagram.com/ashleygraham/

Пышнотелая модель Эшли Грэм вот-вот собирается родить, но даже беременность не мешает красотке позировать перед камерами в неглиже. На этот раз снимок plus-size звезды вызвал бурю противоречивых отзывов в сети.

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Эшли Грэм поделилась в своем Инстаграм новой фотографией, автором которой стала фотограф Касс Берд. На ней Эмили предстала полностью обнаженной, став на колени и сильно выгнувшись назад. 

instagram.com/ashleygraham/

Черно-белая ню-фотография вызвала неоднозначную реакцию в сетях. Знаменитые коллеги будущей мамы были в восторге от кадра и оставили под фото свои позитивные “эмодзи“, а вот другие поклонники Эшли остались недовольны фотографией.

  • “Худшая картина, которую я когда-либо видел“
  • “Почему все думают, что они должны все показывать“
  • “Куда движется мир“ – пишут комментаторы. 

Недавно Эшли Грэм призналась, сколько “набрала“ во время беременности.

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Теги: Эщли Грэм, модель, беременность, plus-size модель
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