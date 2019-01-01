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Лобода похвасталась фигурой на фото с дочерью

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Певица показала старшую дочь Евангелину.
Лобода похвасталась фигурой на фото с дочерью
Лобода похвасталась фигурой на фото с дочерью
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Светлана Лобода, которая в дерзком образе прогулялась по Киеву, показала подросшую дочь. На снимке, который певица разместила в социальной сети, мама и дочь запечатлены на пляже.

Еще немного, еще чуть чуть, - подписала Лобода серию кадров.

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На отдыхе со старшей дочкой 37-летняя артистка показала стройную подтянутую фигуру в золотом бикини. Звездная мама счастливо улыбается на камеру, обнимая свою дочь.

 

Напомним, что недавно Светлана Лобода показала фото с мамой, сестрой и дочерью.

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Теги: Светлана Лобода, дети звезд
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