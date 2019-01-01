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Ирина Шейк обнажилась на пляже: пикантное фото

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Известная модель поделилась снимком в Инстаграм.
Ирина Шейк обнажилась на пляже
Ирина Шейк обнажилась на пляже
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Популярная супермодель Ирина Шейк, которую застали на свидании с импозантным брюнетом, порадовала поклонников откровенным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует на пляже топлес.

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В кадре 33-летняя экс-возлюбленная Брэдли Купера запечатлена в одних только белых стрингах. Обнаженную грудь Ирина прикрыла рукой. 

  • “Шикарная модель. Действительно — натуральная красавица“
  • “Брэдли, должно быть, умирает за всем этим“
  • “Брэдли кусает локти“, — пишут в комментариях поклонники Ирины.

Ранее Ирина Шейк озадачила поклонников пикантным фото перед зеркалом.

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