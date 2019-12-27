"Предложила за себя доплатить": Жена Николая Тищенко вспомнила о первом свидании

Алла Барановская рассекретила детали первого свидания с ресторатором.

Украинская журналистка и супруга ресторатора и политика Николая Тищенко Алла Барановская рассказала об их первом свидании. Деталями романтического вечера 24-летняя девушка поделилась во время участие в проекте Improve Live Show на Новом канале.

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Так, Алла призналась, что долгое время не соглашалась идти на свидание с Тищенко. Однако, мужчина настойчиво добивался ее внимания. И Барановская все таки приняла приглашение на ужин.

Супруга Николая вспомнила, что он заказал в ресторане 50 грамм клубники и еще каких-то ягод. В тот момент Алла решила, что Тищенко слишком экономный и предложила за себя доплатить.

“Как сейчас помню, он заказывает в ресторане 50 г клубники, еще 50 г ягод каких-то. Я подумала, что в Киеве очень экономят на девушках, и предложила за себя доплатить“, - рассказала Алла.

Сам Тищенко заявил, что любит, когда на столе много блюд. Поэтому он заказывает много еды, но по чуть-чуть.

“Я люблю, когда изобилие еды на столе“, - признался ресторатор.

Напомним, ранее Алла Барановская показала, как выглядела во время беременности.

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