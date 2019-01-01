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Дженнифер Энистон показала своего отца: Трогательные фото

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Актриса Дженнифер Энистон поделилась архивными фото со своим отцом Джоном.
Дженнифер Энистон показала своего отца: Трогательные фото
Дженнифер Энистон показала своего отца: Трогательные фото
Getty Images

Всемирно известная голливудская актриса Дженнифер Энистон очаровала Сеть семейными фотографиями. Звезда обнародовала редкие кадры со своим отцом Джоном.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала два снимка, которые были сделаны на Рождество. На первом черно-белом архивном кадре маленькая Энистон в клетчатом платье обнимает папу. Второе фото было сделано в 2019 году. На нем 50-летняя Дженнифер и 86-летний Джон в черных нарядах позируют перед камерой.

“Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Люблю тебя папа“, - подписала снимки актриса.

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что Брэд Питт заявился на рождественскую вечеринку экс-супруги Дженнифер Энистон.

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Теги: Дженнифер Энистон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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