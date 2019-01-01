Никита Добрынин повторил свое детское новогоднее фото

Смотри, как ведущий и участник "Холостяка" выглядел в детстве.

Известный украинский ведущий, главный редактор журнала XXL и участник 9 сезона шоу “Холостяк“ Никита Добрынин поделился с подписчиками детскими воспоминаниями.

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На своей странице в Instagram знаменитость рассказал, когда засомневался в том, существует ли Дед Мороз на самом деле. Кроме того, Никита признался, что в третьем классе заработал свои первые деньги. Он в новогоднюю ночь в костюме Деда Мороза поздравлял людей по квартирах.

К посту Добрынин добавил два фото. Один из снимков является детским. На фото маленький Никита позирует возле елки в рубашке в клетку и джинсах. На еще одном кадре ведущий запечатлен в таком же наряде и в похожей обстановке. Таким образом звезда повторил свой новогодний снимок с детства.

“До останнього вірив у Діда Мороза і в те, що саме він приносить мені подарунки. Але я точно знав, що батьки йому допомагають. Якось на Новий рік я дуже хотів багато солодощів і м'якого іграшкового лева. Говорив про це тільки мамі. І ось я отримую свого лева і розумію, що щось тут не так. Я ж розповідав про це тільки мамі, а вона каже, ніби передала моє побажання Діду Морозу. Відтоді я почав підозрювати, що вони в якійсь змові. Що далі? А далі, в класі третьому я почав заробляти свої перші гроші. Знайшов у родичів костюм Діда Мороза і ходив під час новорічної ночі вітав людей по квартирах. Звісно ж, не безкоштовно. За вечір я міг заробити гривень 200-300 і потім вільно тиждень почуватися“, - поделился Никита Добрынин.

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