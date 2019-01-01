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Как MONATIK выглядел в детстве: архивное фото

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Канал 1+1 опубликовал детское фото MONATIK.
Как MONATIK выглядел в детстве: архивное фото
Как MONATIK выглядел в детстве: архивное фото
instagram.com/monatik_official

В Сети опубликовали детскую фотографию известного украинского исполнителя и танцора Дмитрия Монатика (MONATIK). Редкий снимок был обнародован на официальной странице канала 1+1 в Instagram.

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Так, на черно-белом кадре маленький Дима позирует в черном полосатом свитере и штанах. Будущий артист обнимает большого игрушечного котенка. 

Скриншот

Поклонники певца были очарованы его детским снимком и оставили в комментариях множество восторженных отзывов. 

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“Какой хорошенький“, “Як зворушливо, чудове фото“, “Файний малюк...“, “Красивый ребёнок“, “Талантливый во всем...“, “Лучший артист уже несколько лет“, “Какой милый. А подружка у Дмитрия вообще бомба-киса“, “Aхххааа, Какой малый Мохнатик уматовый!!!!)))“, “Какой милый!!!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее MONATIK признался, почему его жена не дает интервью.

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Теги: MONATIK
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Источник: Ivоna bigmir)net

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