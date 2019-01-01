Как MONATIK выглядел в детстве: архивное фото
В Сети опубликовали детскую фотографию известного украинского исполнителя и танцора Дмитрия Монатика (MONATIK). Редкий снимок был обнародован на официальной странице канала 1+1 в Instagram.
Читай также: “Голос країни-10“: MONATIK стал тренером юбилейного сезона
Так, на черно-белом кадре маленький Дима позирует в черном полосатом свитере и штанах. Будущий артист обнимает большого игрушечного котенка.
Поклонники певца были очарованы его детским снимком и оставили в комментариях множество восторженных отзывов.
Читай также: “Долгожданный дуэт?“: MONATIK заинтриговал снимком с известной певицей
“Какой хорошенький“, “Як зворушливо, чудове фото“, “Файний малюк...“, “Красивый ребёнок“, “Талантливый во всем...“, “Лучший артист уже несколько лет“, “Какой милый. А подружка у Дмитрия вообще бомба-киса“, “Aхххааа, Какой малый Мохнатик уматовый!!!!)))“, “Какой милый!!!“, - пишут пользователи Сети.
Напомним, ранее MONATIK признался, почему его жена не дает интервью.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил