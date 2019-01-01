Ведущая Леся Никитюк и ее питомец Рафик не могут дождаться Нового года.

"Еще долго ждать?": Леся Никитюк позабавила Сеть снимком под елкой instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитая украинская телеведущая, звезда многих популярных шоу на Новом канале Леся Никитюк повеселила пользователей Сети новой публикацией. Звезда показала, как она и ее питомец Рафик с нетерпением ждут Нового года.

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Так, на официальной странице Никитюк, появилось два снимка, где она вместе с маленькой собачкой позирует, сидя возле елки. Артистка запечатлена в теплом розовом свитере и темных штанах. Звезда и ее домашний любимец насмешили подписчиков далеко не праздничным настроением.

“Ше довго чекати той Новий рік? Рафік побачив тазік Олів’є. Ещё долго ждать Новый год?“, - подписала снимки Никитюк.

Скриншот

Скриншот

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Поклонники Леси принялись активно комментировать ее новое фото с Рафиком. “Угар“, “А хотела спросить, что с лицом, но потом прочитала ваш вопрос и поняла)))) Эмоции отыграли на фото на 5+!!!“, “Собака в таком шоке от такого“, “Лесічка Ти супер“, “Боже яка милота. Леся ти дуже красива і мила дівчина“, “На барбі схожа!“, “Это фото сделало моё утро! Смеёмся всей семьей на Рафиком. С Наступающим“, - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк внезапно заговорила о ребенке.

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