Ольга Фреймут отпраздновала Рождество за границей: солнечное фото

Ведущая Ольга Фреймут вместе с мужем отправилась в ОАЭ.

Несколько дней назад украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут сообщила фанам, что собирается в путешествие. Звезда запостила в соцсети Instagram снимок, где можно увидеть кучу чемоданов. В описанию к этому кадру Фреймут предложила поклонникам угадать, в какую страну она собирается лететь на отдых.

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А в среду, 25 декабря, ведущая рассекретила название города, где она вместе с семьей остановилась. Ольга опубликовала солнечное фото с Абу-Даби, ОАЭ. На снимке Фреймут позирует на фоне моря вместе со своим мужем Владимиром Локотко.

“Всім привіт з сонячного Абу-Дабі!“, - лаконично подписала ведущая.

Скриншот

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

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