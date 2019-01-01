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Ольга Фреймут отпраздновала Рождество за границей: солнечное фото

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Ведущая Ольга Фреймут вместе с мужем отправилась в ОАЭ.
Ольга Фреймут отпраздновала Рождество за границей: солнечное фото
Ольга Фреймут отпраздновала Рождество за границей: солнечное фото
instagram.com/freimutolia

Несколько дней назад украинская ведущая и писательница Ольга Фреймут сообщила фанам, что собирается в путешествие. Звезда запостила в соцсети Instagram снимок, где можно увидеть кучу чемоданов. В описанию к этому кадру Фреймут предложила поклонникам угадать, в какую страну она собирается лететь на отдых.

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А в среду, 25 декабря, ведущая рассекретила название города, где она вместе с семьей остановилась. Ольга опубликовала солнечное фото с Абу-Даби, ОАЭ. На снимке Фреймут позирует на фоне моря вместе со своим мужем Владимиром Локотко.

“Всім привіт з сонячного Абу-Дабі!“, - лаконично подписала ведущая.

Скриншот

Напомним, ранее Педан показал архивное фото с Притулой и Фреймут со времен “Подъема“.

 

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: Ivоna bigmir)net

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