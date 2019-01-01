Певица Яна Соломко рассказала, почему в детстве праздновала Рождество дважды.

"Вот образец мира и любви": Яна Соломко рассказала, как в детстве отмечала Рождество instagram.com/yana.solo

Украинская певица, участница первого сезона шоу “Холостяк“ и экс-солистка группы “Real O“ Яна Соломко (SOYANA) рассказала подписчикам, как в детстве праздновала Рождество.

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На своей странице в Instagram артистка призналась, что вместе с семьей отмечала этот праздник дважды. Сначала встречали Рождество по обычаю дедушки-католика Яны, а потом отмечали по православной традиции бабушки. Звезда отметила, что такое празднование стало для нее образцом мира и любви в семье.

Соломко написала, что очень хочет, чтобы ее дочь Кира помнила традиции своих предков и также отмечала Рождество дважды. Свой пост Яна сопроводила милым фото малышки. На снимке Кира позирует возле новогодней елки.

“В детстве у меня было два волшебных Рождества: сначала мы праздновали всей семьёй по обычаю нашего дедушки-католика, а потом встречали по православной традиции бабушки. Вот образец мира, любви и “злагоды“ в семье. Сейчас бы назвали это толерантностью. Я хочу, чтобы и моя Кирочка, уважала традиции своих предков! Ведь это так здорово, когда у тебя два праздника!“, - написала исполнительница.

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