Рэперша Alyona Alyona запостила подборку кадров со знаменитостями, которые вместе с ней сели "на корты".

Alyona Alyona показала, кого из звезд шоубиза посадила "на корты" instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) взорвала Сеть очередной публикацией в соцсети. Звезда поделилась целой серией фотографий, где позирует в компании известных звезд шоу-бизнеса.

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Так, на своей странице в Instagram певица показала, кого из знаменитостей посадила “на корты“. В подборке можно увидеть Надю Дорофееву, MONATIK, MARUV, Kyivstoner, Яна Гордиенко, Александра Гудкова, TARABAROVA, MamaRika, WAVY DEM, Артема Пивоварова и Олега Скрипку.

“Монатік, МамаРіка, Гудков, Дорофєєва і не тільки. Всі вони зробили це... Сіли на корти зі мною“, - написала Alyona Alyona.

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Напомним, ранее Джамала и alyona alyona сняли клип о хейтерстве “Забирай“.

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