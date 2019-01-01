Ведущий "Орел и решка" забавно потроллил творчество Лободы - ей понравилось
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Певица Светлана Лобода решила устроить подписчика небольшое развлечение - и предложила им продолжить по-своему несколько строчек своей песни. Публикацию звезда разместила в Инстаграм, добавив фото в купальнике на фоне античных колонн.
Мы строили этот сказочный дом
И логики не давалась любовь ........
(продолжай....) - написала Лобода.
В челлендже решил поучаствовать и ведущий программы “Орел и решка“ Андрей Бедняков, оставив забавное продолжение.
Мы строили этот сказочный дом ...
И логике не давалась Любовь .. правда Прораб не заплатил нам потом,
Бригадой повелись на это мы вновь ... - написал Бедняков.
Светлана оставила к его комментарию смеющиеся смайлы.
Ранее мы писали, что ведущая “Орла и решки“ кардинально сменила имидж.
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