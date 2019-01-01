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Ведущий "Орел и решка" забавно потроллил творчество Лободы - ей понравилось

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Артистка предложили подписчикам продолжить ее песню, а Андрей Бедняков придумал забавные строчки .

Ведущий Орла и решки забавно потроллил творчество Лободы - ей понравилось
Ведущий Орла и решки забавно потроллил творчество Лободы - ей понравилось

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Певица Светлана Лобода решила устроить подписчика небольшое развлечение - и предложила им продолжить по-своему несколько строчек своей песни. Публикацию звезда разместила в Инстаграм, добавив фото в купальнике на фоне античных колонн.

Мы строили этот сказочный дом
И логики не давалась любовь ........
(продолжай....) - написала Лобода.

Скриншот

В челлендже решил поучаствовать и ведущий программы “Орел и решка“ Андрей Бедняков, оставив забавное продолжение.

Мы строили этот сказочный дом ...

И логике не давалась Любовь .. правда Прораб не заплатил нам потом,
Бригадой повелись на это мы вновь ... - написал Бедняков.

Светлана оставила к его комментарию смеющиеся смайлы.

Скриншот

Ранее мы писали, что ведущая “Орла и решки“ кардинально сменила имидж. 

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Теги: Светлана Лобода, Андрей Бедняков, смешное
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Источник: IVONA bigmir)net

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