Кайли Дженнер оделась в одном цвете с малышкой Сторми .

Яркий шик: Самая молодая миллиардерша показала свой образ в Рождество instagram.com/kyliejenner/

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Младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала шикарный наряд, в котором встретила Сочельник. Фото появились в Инстаграм знаменитости.

На них Кайли позирует со своей двухгодичной дочуркой Сторми. Кайли одета в изумрудно-зеленое атласное платье с бантом и высоким разрезом, который обнажает бедро знаменитости. На шее у Кайли - ожерелье, украшенное изумрудами. Малышка позирует в платье из такого же материала, как у матери.

Скриншот

Скриншот

За несколько часов в Сети снимки набрали почти 7 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян очаровала Сеть семейным снимком.

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