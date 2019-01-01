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Яркий шик: Самая молодая миллиардерша показала свой образ в Рождество

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Кайли Дженнер оделась в одном цвете с малышкой Сторми .

Яркий шик: Самая молодая миллиардерша показала свой образ в Рождество
Яркий шик: Самая молодая миллиардерша показала свой образ в Рождество
instagram.com/kyliejenner/

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Младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер показала шикарный наряд, в котором встретила Сочельник. Фото появились в Инстаграм знаменитости.

На них Кайли позирует со своей двухгодичной дочуркой Сторми. Кайли одета в изумрудно-зеленое атласное платье с бантом и высоким разрезом, который обнажает бедро знаменитости. На шее у Кайли - ожерелье, украшенное изумрудами. Малышка позирует в платье из такого же материала, как у матери.

Скриншот

Скриншот

За несколько часов в Сети снимки набрали почти 7 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян очаровала Сеть семейным снимком. 

 

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Теги: Кайли Дженнер, наряды звезд, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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