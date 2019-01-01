Сана Тимма выставила новое фото с годовалым Кристианом.

Красивы и счастливы: Жена молодого любовника Седоковой позировала с сыном у елки instagram.com/sana_timma

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Бывшая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который в последнее время известен благодаря страстному роману с певицей Анной Седоковой, показала фото у рождественской елки. Сана Тимма добавила снимок в Инстаграм. Она сидит на полу в клетчатом красном платье, которое открывает стройные ноги, а на руках держит годовалого сынишку Кристиана. И мама, и сын улыбаются.

Скриншот

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Напомним, что о романе Седоковой с Янисом Тиммой, который младшее ее на 10 лет, стало известно осенью 2019. После того, как спортсмен стал появляться на публике с любовницей, его супруга Сана Тимма написала эмоциональный пост в Инстаграм, назвав там Анну “су***ой с тремя детьми от разных мужей“. Позже Сана извинилась, сославшись на эмоции. Сейчас она живет одна с сыном, а Янис частенько появляется на фото с семьей Седоковой.

Ранее мы писали, что Ани Лорак с дочерью позировали в пижамах у рождественской елки.

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