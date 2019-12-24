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Любовь: Ирина Билык показала кадры яркой фотосессии с 4-летним сыном

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В Инстаграм звезда выставила бекстейджи со съемок с сыном Тамризом для журнала .

Любовь: Ирина Билык показала кадры яркой фотосессии с 4-летним сыном
Любовь: Ирина Билык показала кадры яркой фотосессии с 4-летним сыном
instagram.com/bilyk_iryna/

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Певица Ирина Билык очаровала Сеть кадрами с сыном - 4-летним Тамризом. В Инстаграм звезда добавила бекстейджи со съемок для журнала podium_kids_ua. В кадре Тамриз не только позирует со своей звездной мамой, но и играет с плюшевой игрушкой - и даже “показывает характер“. В подписи Билык поделилась, что не загадывает наперед, кем станут ее дети.

Никогда не угадаешь кем станет ребенок, когда вырастет. Когда-то я думала Глеб будет звездой сцены, а он играет на барабанах и учится на журфаке. Табриз растет веселым и трудолюбивым. Ему главное не мешать. Вот недавно он раскрутил отверткой кровать, буквально разобрал ее.
Я не буду настаивать на выборе профессии своих детей, для меня главное - счастье родных, а в сердце - любовь.
Как думаете, стоит ли подталкивать детей к выбору будущей профессии или дать им полную свободу? - написала звезда. 

Напомним, что у Ирины двое сыновей. Старший - 20-летний Глеб от модели Андрея Оверчука. Тангиза - Ирине и ее супругу продюсеру Аслану Ахмадову - родила суррогатная мать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никогда не угадаешь кем станет ребенок, когда вырастет. Когда-то я думала Глеб будет звездой сцены, а он играет на барабанах и учится на журфаке. Табриз растет веселым и трудолюбивым. Ему главное не мешать. Вот недавно он раскрутил отверткой кровать, буквально разобрал ее. Я не буду настаивать на выборе профессии своих детей, для меня главное - счастье родных, а в сердце - любовь. Как думаете, стоит ли подталкивать детей к выбору будущей профессии или дать им полную свободу? #чудодети #детибудущего #иринабилык #irabi #irinabilyk

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Ранее мы писали, кому из звезд детей родили суррогатные матери. 

 

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Теги: Ирина Билык, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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