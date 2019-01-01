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Партнерша Остапчука по "Танцам" выставила нежные фото с мужем и подросшей дочкой

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Хореограф снялась в теплой семейной фотосессии .

Партнерша Остапчука по
Партнерша Остапчука по "Танцам" выставила нежные фото с мужем и подросшей дочкой
instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая в 9 сезоне шоу “Танцы со звездами“ была партнершей телеведущего Владимира Остапчука, показала мужа и подросшую дочурку в предновогодней фотосессии. Фото Илона добавила в Инстаграм. В кадре хореограф появляется в двух нарядах - в приталенном черном платье с орнаментом, а также в теплом белом свитере. Супруг Илоны позирует в костюме и в таком же пуловере, как Илона. Пара выглядит очень счастливой - на всех фото улыбается и обнимает красавицу-дочку.

Это просто любовь 🥰 - подписала снимок Илона.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что супруга Остапчука посвятила пост Илоне Гвоздевой.

 

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Теги: Илона Гвоздева, Танцы со звездами, семьи звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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