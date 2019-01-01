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Каминг-аут: Экс-супруга Остапчука отпраздновала Хануку

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Елена Войченко отметила в Канаде еврейский праздник.

Каминг-аут: Экс-супруга Остапчука отпраздновала Хануку
Каминг-аут: Экс-супруга Остапчука отпраздновала Хануку
instagram.com/olenavoychenko

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Пока все наряжают рождественские елки, экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука показала, как отпраздновала еврейский праздник Хануку. В Инстаграм Елена Войченко добавила фото с зажженными свечами, а в описании забавно написала, что это "каминг-аут".

Coming out 🙀) В этом году наша семья впервые празднует Хануку.

Хотя у меня таки есть нужные корни, делаем мы это совсем не из религиозных убеждений. Скорее из идейных. А ещё из безудержной любви к свечам и свету. Пусть в Вашей жизни всегда будут свет и тепло! Веселой Хануки!) - написала Елена.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Елена Войченко жестко ответила на пост Остапчука о личном.

 

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Теги: Елена Войченко, Владимир Остапчук, евреи, ханука
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Источник: IVONA bigmir)net

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