Елена Войченко отметила в Канаде еврейский праздник.

Каминг-аут: Экс-супруга Остапчука отпраздновала Хануку instagram.com/olenavoychenko

Читай также: "Ребятушки": Маша Полякова показала, как катается с отцом на лыжах

Пока все наряжают рождественские елки, экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука показала, как отпраздновала еврейский праздник Хануку. В Инстаграм Елена Войченко добавила фото с зажженными свечами, а в описании забавно написала, что это "каминг-аут".

Coming out 🙀) В этом году наша семья впервые празднует Хануку. Хотя у меня таки есть нужные корни, делаем мы это совсем не из религиозных убеждений. Скорее из идейных. А ещё из безудержной любви к свечам и свету. Пусть в Вашей жизни всегда будут свет и тепло! Веселой Хануки!) - написала Елена.

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Елена Войченко жестко ответила на пост Остапчука о личном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.