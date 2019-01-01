Модель показала всю семью под елкой 18 лет назад.

Синди Кроуфорд очаровала Сеть архивным рождественским фото instagram.com/cindycrawford

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Супермодель 1990-х Синди Кроуфорд очаровала Сеть архивным рождественским фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок, сделанный 18 лет назад. В кадре Синди с мужем и детьми позирует под рождественской елкой. Кайя Гербер запечатлена еще совсем малышкой - она сидит на руках у своего отца, а на коленях у Синди позирует старший сын Пресли Уолкер.

Скриншот

Ранее мы писали, что Кайя Гербер очаровала Сеть снимком матери.

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