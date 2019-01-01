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Эмили Ратаковски поделилась обнаженным фото в постели

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Модель Эмили Ратаковски показала откровенное фото.
Эмили Ратаковски поделилась обнаженным фото в постели
Эмили Ратаковски поделилась обнаженным фото в постели
instagram.com/emrata

Известная американская супермодель и дизайнер британского происхождения Эмили Ратаковски в очередной раз поделилась в соцсети откровенной фотографией.

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На официальной странице 28-летней звезды в Instagram появился горячий снимок, где она позирует без белья. Эмили запечатлена обнаженной в постели. Она смотрит в камеру, закрыв один глаз. Также на девушке можно увидеть украшения - кольцо и сережки. А в описании к фото звезда прорекламировала один из косметических брендов, который выпускает продукцию по уходу за волосами.

Скриншот

Напомним, ранее Эмили Ратаковски показала нежный поцелуй с мужем.

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivоna bigmir)net

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