Наталья Холоденко призналась, что вступает в отношения с мужчиной только, если он подарит квартиру или машину.

Как получить в подарок то, чего желаешь: Советы от украинских звезд Пресс-служба

Предновогодний период - время поиска удачных подарков для родных и близких людей. Как получить именно то, чего желаешь, рассказали звезды украинского шоу-бизнеса в программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

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Психолог Наталья Холоденко уверяет: чтобы получать подарки, не следует ожидать раз в год особого праздника. Женщина на собственном примере доказывает - время для подарков есть каждый день.

“У меня наоборот подарки более спонтанно выходят, и мне так больше нравится. Я считаю, что на праздники должны быть какие-то символические подарки. А настоящие подарки - это когда есть какая-то ситуация, обстоятельства“.

Советует специалист, кроме практичных подарков, которые так ценятся обычно женщинами, стоит начать получать еще и эстетическое удовольствие от приятных неожиданностей. Наталья Холоденко признается: когда-то также считала, что лучше миксер или фен, чем просто букет цветов. Но потом поняла, что важно и то и другое - ведь подарок может быть просто приятным.

“Я прочитала однажды очень смешную фразу, которая перевернула мою жизнь и мои взгляды на подарок. Она очень остроумная, на мой взгляд. Зачем дарить те цветы? Они постоят и завянут. Другое дело - свиная голова. Это и сальтесон, и колбаса, и просто красиво. Вот после того, как я прочитала ту фразу, я поняла, что свиная голова - это действительно очень полезно. Но нельзя дарить женщине свиную голову“.

Поэтому первый совет от Холоденко: приучите себя к подаркам, которые просто приносят эстетическое и моральное наслаждение.

“Дарят и должны дарить то, без чего мы не можем жить, но наполняет нашу жизнь положительными эмоциями“.

О подарках от мужа Алексея рассказала певица Светлана Тарабарова.

“Самые крутые подарки он мне подарил без дат, без дней рождений, просто так. Он обожает такие сюрпризы. Обожает смотреть на шок на моем лице. Я - ах, боже, как ты узнал!“.

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Среди последнего, что получила Светлана без повода, она вспоминает романтический сюрприз, который нашла в своем шкафу в тот момент, когда супруг попросил ее поискать документы для поездки. А вместо документов Тарабарова наткнулась на коробку из-под кроссовок своего сына.

“Я открываю - там наши фотографии со свадьбы, письмо мне очень личное. Я плакала, когда читала. И внизу - новый телефон, о котором я даже не мечтала. Но он сказал, что он мне нужен. Потому что я Инста-мама, мне надо делать классные фотки“.

Невеста композитора Русланы Квинты диджей Нана уже давно научилась правильно получать желаемые подарки от любимого. И делится со зрителями собственным опытом.

“Мужчины не умеют читать мысли, это уже доказано. Они любят тонкие намеки на толстые обстоятельства. Поэтому нужно использовать женскую хитрость. Может быть дома положить где-то сверху фотографию того, что тебе нужно. Или поставить на заставку телефона. Или как-то найти уловки, это к каждому мужчине по-разному. Или просто прямо сказать - мне нужна новая тарелка, новые наушники, телефон. Просто прямо сказать. Мужчины более прямолинейны. Поэтому им нужно доносить информацию точно по назначению“.

Певица Оля Цибульская, не стесняется у своего супруга просить то, что его душа пожелала.

“Я сейчас очень смелая. Если мне что-то нравится, я просто отправляю ему письмо на имейл с точной ссылкой, что я хочу, сколько оно стоит, он там уже видит. И говорю, что это моя небольшая мечта. Святой Николай, это моя небольшая мечта“.

Давно не стесняются говорить друг другу о подарках, которые хотели бы получить, и супруги Сергей и Снежаны Бабкины.

“Последние годы мы открыто говорим, чего бы нам хотелось. Ну, то есть никаких секретов нет“.

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Ведущий “Утра с Украиной“ Анатолий Анатолич, чтобы наверняка угадать желания своей супруги - пиарщицы Юлы - просто отдает ей все заработанные средства. Именно на них женщина выбирает себе те подарки, которые ей по душе.

“У нас есть очень хитрый лайфхак, просто есть карта моя, а есть Толина у нас на двоих. Поэтому я сама делаю себе часто подарки с Толиной карточки, вот и все“.

Среди последних таких презентов за деньги супруга были ценные часы.

“Это бриллианты. 12 бриллиантов. Мне кажется, у каждой женщины должен быть хотя бы 1 бриллиант. Или 12 маленьких“.

Главной преградой в покупке ценного подарка, по словам Холоденко, это боязнь его потерять.

“Мы понимаем - любая вещь может быть потеряна в нашей жизни, утеряна, ее могут украсть. Но надо научиться отпускать. Вот пока ты не готов принять и отпустить, если будет необходимо, ты никогда ничего не получишь в подарок“.

А еще - психолог уверяет, только вы преодолеете барьер своего страха - то потерять или быть кому-то виноватой - Вселенная начнет притягивать в вашу жизнь и другие ценные подарки. А еще – фантазируйте по-максимуму. Ведь наши мысли материальны. А чтобы удостовериться, что этот прием действует, Холоденко рассказывает историю из собственного опыта. Летом Наталья Холоденко получила от своего возлюбленного, отца дочери Вивьен, в подарок двухкомнатную квартиру. А все потому, что запрограммировала себя заранее.

“Я для себя это загадала. После развода, что уже все, вступаю в отношения с мужчиной только, если он мне подарит или квартиру, или машину. То есть я для себя решила, что если не сейчас, то уже никогда это со мной не произойдет, что надо как-то менять уровень материальных благ от мужчин в моей жизни. И тоже, я не намекала, не просила. Это естественно произошло. Я получила такой подарок. И это для меня было неожиданностью на самом деле“.

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Отдельного внимания заслуживают и доски визуализации. В свое время Холоденко поместила на такую доску успешную женщину по работе с ноутбуком последней модели в руках. Когда же она посмотрела на это изображение через полгода, то поняла, что именно за таким ноутбуком и работает сама. А от клиентов нет отбоя.

“Доски визуализации работают очень эффективно, потому что наша психика воспринимает информацию на уровне образов. Поэтому доска визуализации – это более понятный способ общения с нашей психикой. Мы должны себя настраивать на то, чего мы хотим“, - делится Наталья Холоденко.

А самое главное правило от звездного эксперта - не забывайте время от времени делать подарки себе.

“Себе подарки вообще обязательно надо делать. И надо баловать свою внутреннюю девочку“.

Именно страх - главная преграда на пути к собственному успеху. Поэтому, если мечтаете об успешной жизни, не бойтесь действовать.

“Например, не стесняться и заходить в дорогие бутики, адаптироваться, смотреть эти вещи, примерить. Заходить в элитные рестораны просто выпить чашечку кофе. Для того, чтобы ты свою психику готовила к тому, что в твоей жизни может быть что-то лучше. И я знаю очень много случаев, когда люди практиковали эти мои рекомендации и в них реально были очень положительные изменения в материальном плане. Я сама, когда переехала в Киев, раз в месяц обязательно ходила в дорогой ресторан на завтрак. У меня хватало денег только на овсянку. И я заказывала, и представляла, что когда-то сюда приду и буду заказывать все, что я захочу. Ну и сегодня так произошло“.

Ранее сообщалось, что Наталья Холоденко позировала для глянца с 9-месячной Вивьен.

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