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"С такой прической идеально": Новое фото Аниты Луценко расхвалили в Сети

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Ведущая "Зважених" показала снимок в ярком костюме для тренировок .

"С такой прической идеально": Новое фото Аниты Луценко расхвалили в Сети
instagram.com/anitasporty/

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Ведущая проекта “Зважені і щасливі“, звездная тренер Анита Луценко очаровала Сеть стильными фото в ярком наряде для тренировок. Несколько фото Анита добавила в Инстаграм - в кадре она появляется с короткими светлыми волосами, уложенными в слегка “небрежную“ прическу. На ведущей - бело-голубой костюм, состоящий из кроп-топа с длинными рукавами и лосин с высокой талией. 

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Подписчики Аниты Луценко похвалили костюм тренера, однако больше всего внимания привлекла ее прическа. Фолловеры отметили, что именно на этих фото стрижка Аниты выглядит идеально, и поинтересовались, как ведущая делает себе укладку.

Ранее мы писали, что Анита Луценко объяснила, почему покрасилась в розовый.

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Теги: Анита Луценко, прически звезд, прически звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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