Артист предлагал подписчикам угадать, почему засветился с девушкой в торговом центре .

Серега Poligraf прокатил в тележке эффектную блондинку instagram.com/poligrafofficial

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Белорусский рэпер Серега Poligraf, который недавно участвовал в проекте "Танцы со звездами", заинтриговал поклонников новым фото. В Инстаграм артист добавил снимок из торгового центра, на котором позирует в ярком спортивном костюме. В кадре артист подпрыгивая, катит перед собой тележку, в которой сидит девушка с белыми волосами и ярким макияжем.

Кто догадается, что это мы с @freitas_yulia делали несколько дней назад? Первых ответивших правильно отмечу в следующем посте! 👆 - написал Серега.

Скриншот

Большинство подписчиков артиста предположили, что он снимал новый клип, однако, некоторые решили, что ребята "просто чудили".

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