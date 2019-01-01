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Серега Poligraf прокатил в тележке эффектную блондинку

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Артист предлагал подписчикам угадать, почему засветился с девушкой в торговом центре .

Серега Poligraf прокатил в тележке эффектную блондинку
Серега Poligraf прокатил в тележке эффектную блондинку
instagram.com/poligrafofficial

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Белорусский рэпер Серега Poligraf, который недавно участвовал в проекте "Танцы со звездами", заинтриговал поклонников новым фото. В Инстаграм артист добавил снимок из торгового центра, на котором позирует в ярком спортивном костюме. В кадре артист подпрыгивая, катит перед собой тележку, в которой сидит девушка с белыми волосами и ярким макияжем.

Кто догадается, что это мы с @freitas_yulia делали несколько дней назад? Первых ответивших правильно отмечу в следующем посте! 👆 - написал Серега.

Скриншот

Большинство подписчиков артиста предположили, что он снимал новый клип, однако, некоторые решили, что ребята "просто чудили".

Ранее мы писали, что в Сеть слили снимки Риты Оры без фотошопа.

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Теги: Серега, Супермаркет, забавное фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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