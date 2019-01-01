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Иракли Макацария рассказал о свидании с Анной Ризатдиновой

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Главный герой шоу "Холостяк 6" признался, что был на свидании с гимнасткой Анной Ризатдиновой.
Иракли Макацария рассказал о свидании с Анной Ризатдиновой
Иракли Макацария рассказал о свидании с Анной Ризатдиновой
instagram.com/maqatsa

Грузинский бизнесмен, продюсер, главные герой 6 сезона шоу “Холостяк“ и тренер проекта “Зважені та щасливі 9“ Иракли Макацария дал интервью журналисту Славе Демину для программы “Слава+“.

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В разговоре с Деминым знаменитость разоткровенничался о своей личной жизни. Иракли признался, что у него было свидание с бронзовой призеркой Олимпийских игр и финалисткой проекта “Танцы со звездами 2019“ Анной Ризатдиновой. Макацария признался, что 26-летняя гимнастка покорила его красотой и сильным характером.

“Она очень приятная, очень красивая и очень сильная девушка. Думаю, что я – не единственный, кому она может нравиться“, - заявил Иракли.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с Онищенко.

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Теги: Иракли Макацария, Анна Ризатдинова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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