Иракли Макацария рассказал о свидании с Анной Ризатдиновой

Главный герой шоу "Холостяк 6" признался, что был на свидании с гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Грузинский бизнесмен, продюсер, главные герой 6 сезона шоу “Холостяк“ и тренер проекта “Зважені та щасливі 9“ Иракли Макацария дал интервью журналисту Славе Демину для программы “Слава+“.

Читай также: “Ищу ту самую!“: Иракли Макацария рассорил подписчиков сообщением о поиске жены

В разговоре с Деминым знаменитость разоткровенничался о своей личной жизни. Иракли признался, что у него было свидание с бронзовой призеркой Олимпийских игр и финалисткой проекта “Танцы со звездами 2019“ Анной Ризатдиновой. Макацария признался, что 26-летняя гимнастка покорила его красотой и сильным характером.

“Она очень приятная, очень красивая и очень сильная девушка. Думаю, что я – не единственный, кому она может нравиться“, - заявил Иракли.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с Онищенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.