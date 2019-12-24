Поклонники подметили, что на новых фото у артистки грустные глаза и она не улыбается.

Глаза грустные: Похудевшая Лорак засветилась в откровенном наряде instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, постоянно находится в центре внимания пользователей Сети. Общественность с интересом следит за новыми отношениями Лорак с молодым саундпродюсером Егором Глебом, а также за изменениями во внешности артистки. К слову, на новых фото видно, что Лорак сильно похудела. В Инстаграм певица выставила фото в белом платье, полностью обнажившем ее плечи. На снимке у Лорак худенькие руки, а также довольно узкие бедра.

Скриншот

Кроме изменений в фигуре, поклонники заметили на фото артистки еще одну деталь - им показалось, что у звезды грустные глаза. Потому в комментариях фанаты уточнили, все ли в порядке у звезды.

Ранее мы писали, что Ани Лорак перестали узнавать на фото.

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