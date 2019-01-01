Звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк показал возлюбленную

Исполнитель роли кузнеца Назара поделился романтическим фото со своей девушкой.

Украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк, известный по роли кузнеца Назара в сериале “Крепостная“, впервые поделился с поклонниками фотографией со своей возлюбленной.

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Так, в Instagram-аккаунте 30-летнего артиста появился романтический кадр, на котором он позирует в компании визажистки Тиной Антоненко. Влюбленные нежно обнимаются на фоне Эйфелевой башни в Париже. В описании к снимку Тарас добавил эмоджи в виде сердечка.

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