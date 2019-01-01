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Бритни Спирс показала, как украсила елку с молодым бойфрендом

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Бритни Спирс и Сэм Асгари украсили дом к Рождеству.
Бритни Спирс показала, как украсила елку с молодым бойфрендом
Бритни Спирс показала, как украсила елку с молодым бойфрендом
instagram.com/britneyspears

Всемирно известная американская исполнительница Бритни Спирс поделилась новым снимком со своим возлюбленным Сэмом Асгари. На этот раз знаменитость показала, как вместе с бойфрендом украсила дом к новогодним праздникам.

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Так, на официальной странице артистки в Instagram появился кадр, где она и Сэм позируют на фоне огромной елки, праздничных декораций и рождественских подарков. На фото Бритни в бирюзовый свитер, темно-синие джинсы и коричневые сапоги. А ее парень запечатлен в темных штанах и синей футболке. Свой образ мужчина дополнил шарфом и коричневыми ботинками.

“Счастливого Рождества“, – лаконично подписала снимок поп-звезда.

Скриншот

Напомним, ранее Бритни Спирс показала, как делает гимнастику вместе с любимым.

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Теги: Бритни Спирс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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