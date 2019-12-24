Певец выставил фото в плавках и отметил, что хочет на море .

С голым торсом: Пономарева не узнали на "морском" фото instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Певец Александр Понамарев удивил поклонников новым снимком. В Инстаграм артист выставил летнее фото, на котором позирует в одних плавках, демонстрируя рельефный пресс.

Хочу на море 😅, - подписал кадр Александр.

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Поклонники похвалили снимок, а некоторые фолловеры отметили, что не узнали Пономарева, пошутив, что это к его богатству.

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