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С голым торсом: Пономарева не узнали на "морском" фото

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Певец выставил фото в плавках и отметил, что хочет на море .

С голым торсом: Пономарева не узнали на
С голым торсом: Пономарева не узнали на "морском" фото
instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Певец Александр Понамарев удивил поклонников новым снимком. В Инстаграм артист выставил летнее фото, на котором позирует в одних плавках, демонстрируя рельефный пресс.

Хочу на море 😅, - подписал кадр Александр.

скриншот

Поклонники похвалили снимок, а некоторые фолловеры отметили, что не узнали Пономарева, пошутив, что это к его богатству.

Ранее мы писали, что в Сеть слили фото Риты Оры в купальнике без фотошопа. 

 

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Теги: Александр Пономарев, пресс
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Источник: IVONA bigmir)net

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zadneprohodchik    24.12.2019, 12:46
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