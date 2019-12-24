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Принцессы: Наталья Холоденко позировала для глянца с 9-месячной Вивьен

Комментариев: 3
Звездная психолог показала лицо дочери - поклонники засыпал их комплиментами .

Принцессы: Наталья Холоденко позировала для глянца с 9-месячной Вивьен
Принцессы: Наталья Холоденко позировала для глянца с 9-месячной Вивьен
instagram.com/kholodenkon

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Звездная психолог Наталия Холоденко впервые показала лицо 9-месячной дочери Вивьен. Они вдвоем позировали для обложки журнала Viva. Снимки появились в Инстаграм глянца. На них Холоденко запечатлена в золотистом коротком платье и зеленой мохнатой накидке, а малышка Вивьен, которую она держит на руках, - в золотом платье с оборками.

Скриншот

Напомним, что ранее мы писали о пышных крестинах Вивьен. Крестными девочки стали сразу несколько пар, одна из которых - прима Нацоперы Екатерина Кухар и шоумен Юрий Ткач. Маленькой Вивьен подарили норковую крыжму, украшенную драгоценностями.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк заговорила о ребенке. 

 

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Теги: Наталья Холоденко, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (3)
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Фу . Уродина.
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