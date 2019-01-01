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Дочь Елены Кравец похвасталась прогулкой в Париже - фото

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16-летняя Мария Кравец показала фото с путешествия во Францию.
Дочь Елены Кравец похвасталась прогулкой в Париже - фото
Дочь Елены Кравец похвасталась прогулкой в Париже - фото
instagram.com/ma_kravets

Дочь актрисы “Студии Квартал 95“ Елены Кравец, Мария Кравец активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно она отправилась в путешествие во Францию и запостила первые фото из Парижа.

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Так, на странице 16-летней Кравец появилось несколько снимков, где она позирует на улицах столицы Франции. Девушка одета в черные штаны, красный свитер и светлую куртку. Свой образ она дополнила шарфом, сумочкой и массивными ботинками.

“Салют“, - лаконично подписала кадры дочь Елены Кравец.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, ранее Елена Кравец впервые рассказала, как проходят ее свидания с мужем.

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Теги: Маша Кравец, Елена Кравец
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Источник: Ivоna bigmir)net

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