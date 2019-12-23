Цекало заплатил экс-жене, чтобы она вернула девичью фамилию - СМИ

Младшая сестра Веры Брежневой вернула девичью фамилию.

Младшая сестра Веры Брежневой, Виктория поменяла фамилию бывшего мужа Цекало на девичью Галушка. Об этом сообщает “СтарХит“. Как пишет издание, шоумен, певец, ведущий и актер Александр Цекало, который в начале 2019 года женился в четвертый раз, заплатил экс-супруге, чтобы она сменила паспортные данные.

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СМИ отмечает, что артист очень хотел, чтобы новая жена, модель и художница Дарина Эрвин носила его фамилию. Однако, девушка отказывалась, заявляя, что “одна Цекало до сих пор существует“.

Кроме того, источник из близкого окружения Александра рассказал, что мужчина до сих пор полностью содержит семью. Также он оставил Виктории авто и дом.

“Саша поступил по-мужски: оставил ей дом, машину ... И, между прочим, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездным фамилией. С остальным ничего не оставалось - заплатил. Вика же по условиям договоренностей должна была поехать на родину, в Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы все было честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс“, - поделился инсайдер.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева трогательно поздравила с днем рождения сестер-двойняшек.

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