Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Цекало заплатил экс-жене, чтобы она вернула девичью фамилию - СМИ

Комментариев: 1
Младшая сестра Веры Брежневой вернула девичью фамилию.
Цекало заплатил экс-жене, чтобы она вернула девичью фамилию - СМИ
Цекало заплатил экс-жене, чтобы она вернула девичью фамилию - СМИ
kinopoisk.ru

Младшая сестра Веры Брежневой, Виктория поменяла фамилию бывшего мужа Цекало на девичью Галушка. Об этом сообщает “СтарХит“. Как пишет издание, шоумен, певец, ведущий и актер Александр Цекало, который в начале 2019 года женился в четвертый раз, заплатил экс-супруге, чтобы она сменила паспортные данные.

Читай также: Виктория Галушка и Александр Цекало: история любви и развода

СМИ отмечает, что артист очень хотел, чтобы  новая жена, модель и художница Дарина Эрвин носила его фамилию. Однако, девушка отказывалась, заявляя, что “одна Цекало до сих пор существует“.

Кроме того, источник из близкого окружения Александра рассказал, что мужчина до сих пор полностью содержит семью. Также он оставил Виктории авто и дом.

“Саша поступил по-мужски: оставил ей дом, машину ... И, между прочим, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездным фамилией. С остальным ничего не оставалось - заплатил. Вика же по условиям договоренностей должна была поехать на родину, в Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы все было честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс“, - поделился инсайдер.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева трогательно поздравила с днем рождения сестер-двойняшек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Александр Цекало, Виктория Галушка, Дарина Эрвин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.12.2019, 18:55
Оценка:  0
гость
НАХЕРА НАМ, БАНДЕРО-ФАШИСТАМ, ЭТО КАЦАПСКОЕ ГОВНО?
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь