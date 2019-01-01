В Сеть слили снимки Риты Оры в купальнике без фотошопа
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Британскую певицу Риту Ору уличили в Сети в "злоупотреблении фотошопом". На днях в Инстаграм издания Just Jared появились снимки звезды в купальнике, которые кардинально отличаются от тех, которые добавляет в Сеть сама артистка.
Сообщается, что какдры сделаны во время певицы на французском острове Сен-Бартельми. Звезду засняли на ходу - она идет по пляжу в красном раздельном купальнике и бандане. Живот и бедра певицы выглядят более объемными, чем на ее недавних снимках из Инстаграм.
В эти же дни Ора добавила в Сеть серию фото в голубом купальнике - на них фигура артистки выглядит идеально.
Ранее мы писали, что Рита Ора смутила Сеть слишком маленьким бикини.
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