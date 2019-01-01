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В Сеть слили снимки Риты Оры в купальнике без фотошопа

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Артистку заподозрили в том, что она постоянно фотошопит свои снимки в купальнике.

В Сеть слили снимки Риты Оры в купальнике без фотошопа
В Сеть слили снимки Риты Оры в купальнике без фотошопа
instagram.com/ritaor

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Британскую певицу Риту Ору уличили в Сети в "злоупотреблении фотошопом". На днях в Инстаграм издания Just Jared появились снимки звезды в купальнике, которые кардинально отличаются от тех, которые добавляет в Сеть сама артистка. 

Сообщается, что какдры сделаны во время певицы на французском острове Сен-Бартельми. Звезду засняли на ходу - она идет по пляжу в красном раздельном купальнике и бандане. Живот и бедра певицы выглядят более объемными, чем на ее недавних снимках из Инстаграм.

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В эти же дни Ора добавила в Сеть серию фото в голубом купальнике - на них фигура артистки выглядит идеально. 

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Рита Ора смутила Сеть слишком маленьким бикини. 

 

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Теги: звезды шоу-бизнеса, фото, певица, папарацци, купальник, фотошоп
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Источник: IVONA bigmir)net

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