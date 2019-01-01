С синими волосами и без макияжа: MARUV удивила новым образом

Певица MARUV перекрасила волосы в синий цвет.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, продолжает удивлять поклонников экспериментами со своей внешностью.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фотографий, где она запечатлена с ярко-синими волосами и без макияжа. На снимках MARUV позирует в спортивном платье красного цвета.

“Итак, теперь я синяя. Тебе нравится моя новая прическа?“, - поинтересовалась певица на английском языке.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Поклонники принялись активно обсуждать новый образ исполнительницы. “Нравиться! Но ты теперь потеряла свою изюмику! Всё-таки чёрный твой лучший цвет. Темболие мы только к седому блонду привыкли. Но всё равно ты ооочччееенннььь красивая!“, “Прикольно. Новая Мальвина“, “Очень красивый цвет, мне очень нравится, вся такая снежная, снегурочка“, “Такая красотка даже без мэйка“, “В какой бы образ Марув не воплотилась, ей всё идёт. Кааак?“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем.

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