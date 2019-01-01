Ольга Куриленко похвасталась фигурой в откровенном боди

Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась соблазнительным снимком.

Всемирно известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко в очередной раз поделилась с поклонниками откровенной фотографией.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала горячий кадр, где она позирует в черном боди на фоне нарисованного автомобиля. На снимке “Девушка Бонда“ продемонстрировала стройную фигуру.

Автором фотосессии стал фотограф Патрис ван Мальдер, а автором рисунка выступила графический редактор Кристина Визнер.

“Ждем праздников!“, - лаконично подписала снимок Куриленко.

Скриншот

Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, что могла получить роль Чудо-женщины.

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