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Ольга Куриленко похвасталась фигурой в откровенном боди

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Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась соблазнительным снимком.
Ольга Куриленко похвасталась фигурой в откровенном боди
Ольга Куриленко похвасталась фигурой в откровенном боди
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Всемирно известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко в очередной раз поделилась с поклонниками откровенной фотографией.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала горячий кадр, где она позирует в черном боди на фоне нарисованного автомобиля. На снимке “Девушка Бонда“ продемонстрировала стройную фигуру.

Автором фотосессии стал фотограф Патрис ван Мальдер, а автором рисунка выступила графический редактор Кристина Визнер.

“Ждем праздников!“, - лаконично подписала снимок Куриленко.

Скриншот

Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, что могла получить роль Чудо-женщины.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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