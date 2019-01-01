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Риз Уизерспун показала трогательное фото с Дженнифер Энистон

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Актрисы завершили съемки в сериале "Утреннее шоу".
Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун завершили свою работу над съемками в сериале “Утреннее шоу“. В честь этого события Риз опубликовала в своем Инстаграм трогательное фото с коллегой, в подписи к которому поблагодарила ее, а также всю команду за работу.

В кадре актрисы запечатлены в обнимку на съемочной площадке.

instagram.com/reesewitherspoon/

Мне не хватит объятий, сердечек и слов, чтобы передать, насколько я люблю работать с Дженнифер Энистон. Она одна из самых трудолюбивых людей, которых я знаю. Всем сценаристам, продюсерам, операторам, ассистентам, актерам, художникам по декорациям и костюмам.... СПАСИБО! Для меня огромная честь работать среди женщин и мужчин, которые одинаково горят тем, чтобы рассказать историю, и умеют сотрудничать на всех уровнях, чтобы подарить шоу жизнь, - написала в посте Уизерспун.

Напомним, что накануне Дженнифер Энистон очаровала Сеть детским снимком.

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Теги: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун
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