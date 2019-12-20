Артистку наградили за "Эй, секундочку" и "Лед тронулся".

Оля Полякова получила сразу две награды за лучшие песни 2019 instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова получила сразу две награды от телеканала "Украина" и "Музыкальной платформы" за две свои песни. Так, "Песнями года" назвали хиты Поляковой "Эй, секундочку" и "Лед тронулся". Об этом артистка написала в своем Инстагам, выставив фото с награждения, на которых позирует в ярком боди и колготах в крупную сетку. На голове у Поляковой - "фирменная" корона.

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К слову, снимками с наградой от канала "Украина" за хиты года ранее поделились NK и Олег Винник.

Ранее мы писали, что Оля Полякова выпустила яркий клип со звездами “Лиги Смеха“.

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